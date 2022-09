VÕRDLE | Ossa! Megan Fox tuli avalikkuse ette suurema büstiga kui iialgi varem

Foxi kantud maika oli nii madala lõikega, et naise rinnapartii oleks peaaegu sellest riideesemest välja kukkunud. See andis tema iluoperatsioonide lembusest jahvatavatele kuulujutuveskitele aina hoogu juurde. „Transfortmerite“ staar on ka varem tunnistanud, et on käinud oma rinnapartiid juba karjääri alguses suurendamas.