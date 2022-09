Elina Born avaldab, miks on Eestis raske olla naismuusik

„Väga uhke tunne on, selles mõttes, et saatejuhtimine tundub mulle ikkagi päris lahe ja suur asi, mida teha ja linnuke kirja saada,“ ütles Elina. „Oli ikka hetki, kus ma mõtlesin, et raske on,“ rääkis Born

„Naljakas lugu, mul on mäluga mingid probleemid,“ ütles ta. Lauljanna sõnul on see hea, et ta ei talleta ebavajalikku informatsiooni, aga saatejuhi rollis tundis ta end ebamugavalt, sest pidi toimetuse kirjutatud teksti pähe õppima. „Kui mind visatakse sinna olukorda, siis ma saan hakkama sellega ja see oli mulle hästi tore,“ ütles ta.

Borni arvates on Eestis raske olla naismuusik. „Mulle tundub küll, et on natukene raskem läbi lüüa naislauljana, kui sa teed poppi. Ma oskan ainult sellest perspektiivist rääkida,“ selgitas Elina, kes arvab, et meeslauljaid eelistatakse rohkem. „Muidugi kõik hoiavad üksteist ja kõik ju teavad üksteist, siin ei ole hullu rebimist või kaklemist muusikute vahel.“

