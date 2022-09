Ženja Fokini lapsepõlve mõjutas hirm ühe tavapärase asja ees: see oli mulle vastukarva pai

Miks nõustusid hakkama Spordinädala patrooniks?

Mulle meeldib liikuda. Pandeemia ja kodus istumise ajal avastasin ma, et liikumisel on mingi teine hasart. Sain aru, kui ma läksin jõusaali või parki jooksma, kuidas meie keha teinekord meiega manipuleerib. Näiteks hakkasin toast välja minema ja automaatselt tulid pähe mõtted, et oi, ma olen väsinud või mul on kõht natuke tühi. Ühel hetkel jõudsin selleni, et mõtlesin endale peavalu välja. Lõpuks panin endale asjad ukse kõrvale valmis ning ütlesin endale, et siin pole jonniks ruumi! Kui teinekord kasvavad töötegemisel emotsioonid üle pea, siis tunnengi, et liikumine aitab. Jooksmine või mingisugune liigutamine on otseühenduses vaimse tervisega. Me oleme ju tegelikult kompuutrid ning liikumine annab hormoonidele sellise laksu ja restardi.

Sa reisid päris palju. Väga palju toovad inimesed just ärireiside ajal põhjenduseks, et neil pole aega. Kui osaled Milano moenädalal, kas sa teadlikult mõtled sellele, et saaksid veidi liigutada? Kuidas panna äriinimest liikuma?

Aeg on väga suhteline mõiste. Ööpäevas on tõesti ainult kahjuks 24 tundi. Kui ma alguses rohkem liikumisega tegelema hakkasin, mõtlesin ka ise, et issand, mul pole ju neid õigeid asju. Aga see on ainult vabandus! Nüüd on mul ikka jooksupüksid ja tossud alati kaasas.

Reisil olles saab muidugi jalgsi liikuda rohkem. Eriti välismaal on jalgsi liikumine võimalus linna avastada, metroos olles sa ei adu ju seda ruumi. Pariis on mul ristirästi läbi käidud, Barcelonaga sama – ma hooman seda linna nõnda paremini. Ilukarikas saab ka teistmoodi täidetud.



Milline oli sinu suhe lapsena spordiga?

Liikumisosa oli mulle vastukarva pai. Miks kümnest inimesest üheksa ei taha ehk spordiga praegu tegelda, on seetõttu, et neil on õudusunenäona meeles Cooperi testid või muud sunniviisilised liigutused. Mul samamoodi. Noorena ju tahaks ikka, et sinus tekitatakse huvi ja kaasatakse, kas või kutsutaks proovima erinevaid spordialasid.