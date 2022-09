Esimest korda koos avalikkuse ees! Anett Kontaveit ja vutiäss Brent Lepistu ei tee oma suhtest enam saladust

Muide, jalgpallikaugetele inimestele sai Brent tuttavaks just tänu Porschele. Mullu suvel, kui Brent oli parajasti Olerexi tanklas, märkas ta, kuidas kaks noormeest tema Porsche Panamerat munadega loobivad. Eesti Meistriliiga klubi FCI Levadia üks esimängijaid, keda on tituleeritud ka keskväljamaestroks, nabis poistel kratist kinni ja pani nad autot pesema. Pesuprotsessi ajal tegi ta poistest video, mis leidis ka tee internetiavarustesse. Brent avalikustas selle hea hoiatusena kõigile, kes mingil põhjusel on kunagi mõelnud tema autot munadega pilduda.