FOTOD | Näitlejanna Renata Litvinova naudib enne eesootavat esinemist Tallinna võlusid

Juuli lõpus kirjutasime, et teatrifestivali ''Kured Lendavad'' raames Tallinnasse tuleva etenduse piletite hinnad algavad 250 eurost ning küündivad kuni 600 euroni. Hind sõltub istekohast.

#See näidend on kirjutatud täielikus ahastuses — õnnelikud inimesed reeglina ei kaldu midagi looma. Mängin seda esmakordselt kui monoetendust ja sellises versioonis tuleb seda võta kui peaproovi, kammerlikku ja intiimset. Näidend on monoloog, kangelanna pöördumine kellegi reaalse ja ühtlasi kujutletu poole,“ kirjeldab Litvinova oma etendust.