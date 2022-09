Naljaninast prints: George oli kaasõpilasi tema isa tulevase seisusega ähvardanud

Ta võib olla vaid üheksa-aastane, kuid prints George teab täpselt, kes ta seisuselt on. Samuti tundub, et ta on pärinud ka oma mitmete esivanemate nipsakuse, sest ta otsustas oma „tiitlikaardi“ mängida välja just õigel hetkel.

Oma uues kuninglike elust pajatavas raamatus „The New Royals“ räägib ekspert Katie Nicholl, et George'i ja tema õdesid-vendi, seitsmeaastast printsess Charlotte'i ja nelja-aastast prints Louisi kasvatati kohusetundega ning mõistmisega, et millises rollis nad on. Siiski saadetakse neid kooli näiteks ilma tiitliteta ning alates kuninganna surmast on nende lihtsaks perekonnanimeks Wales.

„George mõistab, et temast saab ühel päeval kuningas ning koolis oli tulnud kaaslastega ette sõnelus. Ta oli täie tõsidusega oma kaaslastele teatanud: „Minu isast saab kuningas, nii et parem vaadake ette!“,“ kirjeldas Nicholl. Tema väide on hakanud kulutulena levima rahvusvahelises meedias.

Autori sõnul hakati prints Williami vanimale pojale selgitama tema tulevast rolli kuningana umbes siis, kui poiss oli seitsmeaastane.