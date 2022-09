Kuninglik ekspert Katie Nicholl on saanud valmis värske raamatu „The New Royals“, kust on juba palju uut ja põnevad kuningliku perekonna kohta välja tulnud. Raamatus on juttu ka sellest, kuidas kuninganna Elizabeth II oli soovitanud Sussexi hertsoginna Meghanil oma isaga ära leppida.