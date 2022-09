Lenna Kuurmaa läbis ellujäämiskursuse: kuigi riideid oli palju, siis aegajalt oleks ikka sooja tuppa tahtnud!

Lenna oli õppustel maskuliinses seltskonnas, seltsiks veel üks naisterahvas Kaitseliidust ja kolm kodutütart. Ööbiti metsas küttega telkides, seega öösel ei pidanud külma tundma. „Väljakutse oli hoopis pikalt väljas olla jaheda ilmaga. Vaatamata selle, et mul oli mitu kihti riideid ja termoaluspesu, oli ikkagi vahepeal tunne, et tahaks sooja tuppa,“ naerab Lenna. „Ilmaga üldiselt siiski vedas - ei sadanud.“

Mis kogemuse Kaitseliidu õppus andis? „See oli tõeline ellujäämiskursus - kuidas üksi olles metsas hakkama saada, kui sul ei ole palju vahendeid,“ selgitab laulja. „Tähtis on ka see, et sa teaks, mida on vaja kaasa võtta.“