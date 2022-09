Shakirat ootab Hispaanias maksupettuse tõttu pikk kohtuprotsess

Prokurörid leiavad, et Shakira pani aastatel 2012–2014 toime maksupettuse kuriteo, kui jättis antud perioodil tasumata tulu- ja varamaksu. Nad selgitavad, et lauljanna kasutas ära oma ettevõtet ja soovis, et maksuamet arvaks, et naine elas tol perioodil välismaal. Tegelikult elas lauljanna sel ajal ikkagi Barcelonas, kuid jättis tasumata 14,5 miljonit eurot makse.

Peale vanglakaristuse nõuavad prokurörid popstaarile ka kopsakat rahatrahvi, kui ta mõistetakse süüdi maksudest kõrvalehoidmises. 45-aastane Shakira on korduvalt eitanud oma süütegusid ning lükkas tagasi ka võimude poolt talle esitatud kokkuleppe, millega oleks ta saanud pikka kohtulahingut vältida. Shakira on kohtu ees kuue maksupettuse süüdistusega.

Lauljanna esindajad on öelnud, et Shakira on juba tasunud kogu võlgnevuse ja lisaks veel 3 miljonit eurot intresside eest. Kohtuprotsessi alguse kuupäeva pole veel paika pandud, vahendab CBS News.

Kogu juhtum keerleb sündmuste üle, mis leidsid aset aastatel 2012–2014. Prokuröride hinnangul elas Shakira enam kui pool aega tollest perioodist Hispaanias ja oleks pidanud seal oma makse maksma. Väidetavalt oli tema ametlikuks resideerumise paigaks tol ajal aga hoopis Bahama saared.

Hetkel on käimas Shakiral ka arutelu oma endise elukaaslase Gerard Piquega, et panna paika paari ühiste laste hooldusõigus. Sel suvel tuli avalikuks, et lauljanna ja tema jalgpallurist kaaslane on lahku läinud, kuna mees on teda petnud.