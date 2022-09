Sõbrad või uus kuum paar? Brad Pitt veedab aega seksika modelliga

Hetkel on vaid nii palju teada, et Pitt ja Ratajkowski võtavad kõike rahulikult. „Brad ja Emily on koos aega veetnud, aga see pole midagi tõsist. Nad on sõbrad,“ teadis olukorraga kursis olev allikas Entertainment Tonightile rääkida. „Emily andis hiljuti oma lahutuse sisse ja Brad elab veel läbi oma asju Angelina Joliega nii, et kumbki neist ei otsi praegu midagi tõsist,“ lisas allikas.