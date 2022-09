Norrakad mures: kroonprintsess Mette-Marit pidi kehva tervise tõttu töövisiidi katkestama

Mette-Maritil diagnoositi kopsufibroos 2018. aastal. Kuninglik perekond vihjas siis, et haigus mõjutab mingil määral kroonprintsessi tööülesandeid. Ka Mette-Marit ise on öelnud, et ei saa nii palju tööd teha, kui tahaks.

Mette-Marit on viimastel aastatel üha harvem avalikkuse ette ilmunud. Kroonprintsessi tervislik seisund on norrakad murelikuks teinud. 2021. aastal teatati, et printsess on raskelt haige ega võta koroonapandeemia ajal avalikest üritustest osa.