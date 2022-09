Asendus leitud!

Endise kiiruisutaja Saskia Alusalu loobumisele saatest „Tantsud tähtedega“ on leitud lahendus – Saskia nii-öelda kehaks, õigemini uueks võistlejaks on lauljatar Birgit Sarrap, keda keerutab saates Marko Kiigajaan. Saskia plaanis algselt saates osaleda kooli- ja töökohustuste kõrvalt, kuid talle sai selgeks, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli arvestanud.