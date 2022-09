FOTOD | Uus koguperesari „Musta kivi saladus“ esilinastus täismajale: vaata, kes olid kohal!

„Kui seni oleme Elisa Huubi toonud mitmeid põnevikke, komöödiaid ja draamasarju, siis nüüd on suur rõõm eksklusiivselt vaatajateni tuua Elisa esimene koguperesari säravate noorte näitlejatega. Oleme juba tänaseks koostööd teinud üle 100 kodumaise näitlejaga ning andnud võimaluse üle 20 lapsnäitlejale debüüdiks Elisa originaalsarjades,“ sõnas Elisa meelelahutusvaldkonna juht Kertu Popp .

Sarjas on andekate lapsnäitlejate kõrval üles astumas Eesti menukate näitlejate kahurvägi alustades Hendrik Toomperest, Tõnu Ojast ja Margus Taborist kuni Mart Müürisepa , Janek Joosti, Piret Krummi, Piret Simsoni ja Katrin Pärnani välja.

Sarja stsenaristid on tuntud ja kogenud Mihkel Ulman , Birk Rohelend , Mihkel Seeder . Režissööritoolilt leiab Margus Raidi ning produtsendiks on Raivo Suviste .

6-osalise telesarja esimene osa on juba täna Elisa Huubist vaadatav ja on mõeldud nii noortele kui ka kogu perele. Sarjas on nii põnevust, ulmet kui ka õpetlikku lastevahelist sõprust ning vaadet ühe väikelinna ellu.