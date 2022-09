ARVUSTUS | Me ei vaata „Rannamaja“ ju armastuse pärast

Ausalt, see product placement seal saates on kohutav. Hea, et Cassandra juba pohmelliga ärgates ei ütle midagi sellist: „Oh, kui hea on Hangover Spray. Pohmakat polegi. Juhhei!“. Aga lähme sisuga edasi, sest värske „Rannamaja“ osa venibki täpselt nagu peojärgne hommik.

Igatahes on esimesed 1/4 saatest keskendunud sellele, kui halb kõigil eelmises episoodis olnud peost on. Majas on ka uus näkk Katrina, kes on siis kõige meeleheitlikuma noormehe Sveni endale napsanud. Värskelt armunud Sven teeb hommikul kõige veidrama omleti, mida mu silmad näinud on. Millegipärast saab see omlett veelgi rohkem eetriaega kui Hangover Spray.