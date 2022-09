Teletäht Eda-Liis Kann tütre sünnist: iga lapsega muutub elu aina ilusamaks!

Peagi kolmenädalane Liisabel on hea laps, magab neli tundi järjest, mis seni ei ole vanemate unerütme sassi ajanud. „Kuidagi nii mõnus on ikka, kui oma laps kaisus kasvab,“ räägib Eda-Liis. „Milleks üldse see võrevoodi, kui üks pisike preili ema kaisus olla tahab! Iga lapsega muutub elu aina ilusamaks ja ema aina targemaks. Olen Liisabeliga väga õnnelik. Tema tumehallid silmad muutuvad iga päevaga särvamaks.“