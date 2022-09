Dramamama esitleb uut albumit kahe kontserdiga, külalisesinejaks on ansambel Jaxy

Rokkbänd Dramamama annab 12. oktoobril välja neljanda stuudioalbumi pealkirjaga „Doomsday Tango“. Plaati esitletakse kontsertidega 21. oktoobril Tallinnas, Kinomajas ning 22. oktoobril Tartus, Genialistide Klubis. Külalisesinejana astub üle aastate lavale ansambel Jaxy, kelle 1996. aastal ilmunud debüütalbum „The Eve of the End“ antakse sel sügisel välja vinüülil.

Dramamama ja Jaxy on lavalaudu varemgi jaganud ning kahe bändi ajalugu on omavahel tegelikult väga tihedas seoses - nimelt on bändide solistid Mikk Tammepõld ja Ott Jalakas vennad ning teineteist muusikaliselt palju mõjutanud. „Ott oli see, kes õpetas mulle kitarril esimesed duurid ning kelle muusikamaitse on minu muusikalist käekirja tugevalt kujundanud,“ sõnab Mikk.