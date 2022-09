Kuninglik leinaperiood on läbi: Meghan Markle jätkab täiskäigul oma saadetega

Teisipäevast alates on kuninglikul perel aga taas õigus oma kohustuste juurde naasta. Ka Meghan on usinalt taas töörütmi asunud ning tema taskusaate „Archetypes“ värske osa peaks Spotifysse jõudma juba 4. oktoobril. Markle'i taskusaate lehel Spotify platvormil on kirjas, et regulaarsed episoodid jõuavad oktoobri algusest taas kuulajate ette. Meghan alustas oma saatega augustis, aga see sai vaid paar nädalat eetris olla, enne kui kuninganna suri ja Meghan kõik oma plaanid pausile pani, vahendab Page Six.