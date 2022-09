MUHE KLÕPS | Kaja Kallas jagas fotot oma kodusest elust: vabal ajal teen seda, mida kõik töötavad emad

Aastal 2018 meenutas Arvo Hallik Eesti Ekspressis esimest kohtumist ja tõdes, et paari vahel tekkis koheselt särts. „Meie kohtumised on päris pika ajalooga. Ametialaselt olid esimesed kokkupuuted ilmselt 2000. või 2001. aastal. Sõprade seltskonnas kohtusime põgusalt 2013. aastal. Esimene koosveedetud õhtu oli mais 2016. Kas see oli armumine esimesest silmapilgust – pigem mitte. Võimalik, et ligi 40aastastel, kel on lapsed, kolm aastat üksikelu seljataga ning kõigele lisaks kõrged kriteeriumid võimaliku elukaaslase suhtes, on selline pime armumine üldse võimatu,“ meenutas Arvo.