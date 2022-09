Liina Raud lahkuminekust: kahju, et me ei ela Mihkliga teineteisest paari tunni, vaid terve päeva kaugusel

Kui Mihkel käis Eestis, siis Liina jäi lastega Ameerikasse. Mida aeg edasi, seda harvem jõudis Mihkel teletööde ja esinemiste kõrvalt Chicagosse pere juurde. Saabus päev, mil oli selge, et nõnda jätkata ei saa. „Meil mõlemal oli raske, sest armastasime teineteist väga. Tema ütles, et ei taha, et mina kannataksin, ja mina vastasin samaga. Kuid me mõlemad teadsime, et mina Eestisse ei tule ja tema siia ka mitte – Ameerikas oleks pidanud alustama nullist.“ Liina tunnistab, et see oli raske ja valus otsus. „Muidugi oli tol hetkel kahju. Kahju, et me ei ela teineteisest paari tunni, vaid terve päeva kaugusel. Aga elu lihtsalt läks niiviisi,“ sõnab Liina Raud.