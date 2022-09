Fännid mures: Victoria Beckham eemaldas abikaasa Davidile pühendatud tätoveeringu

Fännidele jäi silma Victoria ranne tema hiljutises videos. Varem oli tal randmel Davidile pühendatud tätoveering, kuid nüüd seda enam pole. Victoria randmel ilutses ennist kuupäev 'VIII-V-MMVI' ja sõnad „De Integro“ selle all. Kuupäev tähistab 2006. aasta 8. maid – tol päeval võtsid David ja Victoria osa salajasest teineteisele pühendamise tseremooniast, kus nad uuendasid oma abieluvandeid.

Nüüd on Victoria tätoveering aga eemaldatud ning ühes hiljutises videos võib vaid aimata selle kontuure. Kuigi Victoria näitas videos oma fännidele oma uut lemmikut huulevärvi, mille tema enda firma loonud on, ning kandis seda oma käele, uurisid fännid vaid tätoveeringut. „Miks sa oma tätoveeringu eemaldasid?“ küsis üks hämmastunud fänn. „Kas see on tätoveering, mille sa oled lasknud eemaldada?“ päris ka järgmine fänn.

See pole esimene kord, kui Victoria on jäänud silma oma nahakaunistuste poolest. Näiteks oli Victorial varem kaelalt kuni poole seljani jooksev tätoveering. „Ma olen oma armastatu ja mu armastatu on minu,“ oli Victoria heebreakeelsel tätoveeringul kirjas. 2017. aastal märgati, et moedisainer on võtnud käsile tätoveeringu eemaldamise.

Victoria randmetätoveeringu kadumisest aga ei maksa otsida probleeme tema ja abikaasa David Beckhami abielus. Paarile lähedane allikas sõnas TMZ-le, et nende abieluga on kõik korras. „Victoria on hiljuti lasknud eemaldada mitu tätoveeringut oma kehalt,“ sõnas allikas.