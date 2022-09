Väga äge valik: „Tantsud tähtedega“ saatesse lisab sära armastatud näitlejanna!

„Heategevuse kõrval pakub põnevust ka võimalus võistlustantsuga tegeleda, sest kunagi pole hilja õppida midagi uut,“ sõnab andekas näitlejanna. Kuna Rakvere Teatris algas hooaeg ning Üllel oli alles äsja esietendus ja lisaks toimuvad ka muud etendused, saab treeninguid korraldada Rakvere-Tartu-Tallinn-Pärnu-Paide-Rannu-Haapsalu marsruuti arvestades. „Avastan oma keha lihasgruppides tundmatuid ja seni kasutamata lihaseid, võtan poose ja tantsuvõtteid, mida pole elades teinud… Raske on, aga mis tähtsust on minu katsumustel võrreldes nende inimestega, keda saade nende mures toetab,“ märgib Ülle Lichtfeldt.

Ülle Lichtfeldti treeneriks on Marko Mehine, kes alustas tantsimisega juba 5-aastaselt. Tantsukarjääri jooksul sai temast 17-kordne Eesti meister võistlustantsus. 2002. aasta standardtantsude maailmameistrivõistlustel saavutas ta juunioride II klassis (14–15-aastased) hõbeda ja kümne tantsu MM-il 2004. aastal noorte klassis (16–18-aastased) samuti hõbeda ning standardtantsude ja kümne tantsu MM-il 2005. aastal noorte klassis 6. koha. Marko on ka kahekordne Põhjamaade meister ja kolmel korral järjest (2003–2005) tunnistatud koos partneriga Eesti parimaks tantsupaariks. Lisaks on Marko varasalves Euroopa noorsoomängude võitja tiitel. 2005. aastal omistati talle koos partneriga Eesti vabariigi spordipreemia.