Saates vestles Khloe oma õe Kim Kardashianiga ja tunnistas talle, et Khloe kahe lapse isa ja endine elukaaslane Tristan Thompson oli talle üle aasta aja tagasi teinud abieluettepaneku. Khloe oli ettepaneku tagasi lükanud ja sõrmusest keeldunud. Kõige kummalisem on aga see, et Khloe ei iitsanud ettepanekust oma kuulsale perekonnale sõnagi.