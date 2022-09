ARMAS KLÕPS | Nii suur juba! Maarja-Liis Ilus saabus koos tütrega tuntud muusikali esmaesitlusele

Maarja-Liisi elukaaslane on muusikaprodutsent Fred Krieger . Neil on kaks last: 2018. aasta jaanuaris sündinud tütar Iris ja 2019. aasta detsembris sündinud poeg Raul.

Suvel käis lauljatar saates „Owe Peterselli Show“, kus rääkis veidi oma pereelust ja lastest lähemalt. Maarja-Liis Ilus teatas saates, et ta lastest võivad sirguda muusikud, kuid ei pruugi. „Seda on väga raske öelda ja ma arvan, et lauljakarjäär on ka selline, et see tuleb siis, kui ta peab tulema,“ teatas ta.