„Seksi ja linna“ staar tormas kauaoodatud moegalalt minema: põhjuseks olid traagilised peresündmused

Sarah Jessica Parker oli kolmapäeva õhtul üheks NYCB (New York City Ballet) moegala aukülaliseks, kuid pidi ürituselt ootamatult minema tormama.

Kohal viibinud allikas teab rääkida, et kõigest loetud minutit pärast David H. Kochi teatrisse saabumist Parker lahkus. Hetkeks valitses saalis vaikus ning õhtujuht teatas, et põhjuseks on äkiline ja hirmus sündmus, mis naise perekonnas aset leidis. Hetkeseisuga pole näitlejatar veel juhtunut kommenteerinud.