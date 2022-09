Nele-Liis Vaiksoo poeg Ron Jonathan: inimesed imestavad, et ma kolm kuud enne tähtaega sündides üldse ellu jäin

Ron Jonathan on sündinud enneaegsena, kuid õnneks pole see tema elu mitte kunagi mõjutanud ega häirinud. „Kui tulebki kuskil jutu käigus välja, et olen enneaegne, lausa kolm kuud, siis pigem on see vau-faktor, et ellu olen jäänud. Peale armide ei ole see mind kuidagi negatiivselt mõjutanud,“ tunnistab ta.