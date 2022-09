Henessi Schmidt heategevusest Ugandas: puhast kaevuvett saavad nüüd üle 200 inimese

„Ma sattusin sinna läbi selle, et ma hakkasin kõigepealt ühte poissi aitama, kes vajas arstiabi - reostunud joogivee tõttu oli tal tervis väga kehvaks läinud,“ meenutab Schmidt. Naine lisab, et juhtunu ajendas teda Ugandasse heategevuslikku organisatsiooni rajama, millega luua jätkusuutlik kogukond.

„Väga palju on toetanud Eesti inimesed. Eks väga palju tööd ja energiat võtabki just toetuste ja rahastuse leidmine ja me oleme samm-sammu haaval läinud, aga väga palju on praegu juba ära tehtud. Me oleme saanud puhta joogivee,“ räägib näitlejanna. „Seda puhast kaevuvett saavad nüüd üle 200 inimese.“