Ülikooli postitus sotsiaalmeedias on kommenteerijate seas käivitanud tõelise pahameeletormi, kus uuritakse, miks just Kärsin peab seksuaalteemal Tallinna Ülikoolis loengut pidama. „Kogu austuse juures, Epp Kärsin tõesti ei sobi akadeemilisse asutusse,“ arvab üks kommenteerija. Veel imestatakse selle üle, kas ülikool kulutab oma raha just Kärsini loengu peale. „Selliste emandate ettekanneteks see teadusrahastus kulubki?“ väljendab üks kommenteerija oma pahameelt. „Nüüd siis on vähemalt selge, miks teadusraha juurde nõudsite. Hariduseta „eksperdid“ kipuvadki teadlastest kallimad olema,“ leiab järgmine kommenteerija.