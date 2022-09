KLÕPSUD | Kui äge! Tommy Cash istus koos maailmakuulsa staariga moesõu publiku hulgas

Sõu publiku hulgas oli koht olemas ka räppar Tommy Cashil, kes saabus üritusele punase Ferrariga. Seejärel on videost näha, kuidas Cash sööb banaani ning taustal on näha Kylie Jennerit. „Kas keegi aitaks mul leida seda tüdrukut videost?“ küsis räppar TikToki üleslaetud video juures. 18 tundi tagasi postitatud video on saanud pea 60 tuhat vaatamist ning sellel on üle 5700 meeldimise.