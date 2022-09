FOTOD | Uhke pidu kontsert-etendusega: MUBAs toimus pidulik avaüritus

Pidulikul kontsert-etendusel tuli esiettekandele Tauno Aintsi heliteos „Looja, teadlane, kunstnik“, mille tekst on kirjutanud Urmas Lennuk. Kontsert-etenduse lavastaja on Teet Kask, dirigent Andres Kaljuste. Samuti esinesid õhtu jooksul MUBA muusikud ja tantsijad. Hiljem toimus Tallinna Muusika- ja Balletikooli Vaikuse aias installatsiooni Heli-X tutvustus.

Tallinna Muusika- ja Balletikool on loodud Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli liitmisel. Ainulaadses koolis on koos põhikool, gümnaasium ja kutseõpe oma erinevates vormides. MUBAs hakkavad õppima 675 õpilast, kellest üle 100 on pärit pealinnast kaugemalt ning kes asuvad elama MUBA õpilaskodus.