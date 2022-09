KROONIKA PODCAST | Elisa Kolk avameelselt koolikiusust: unistasin päevast, millal kool ära lõppeb

Kuigi keskkooli lõpetamises on juba seitse aastat möödas, tunnistab 25aastane Elisa, et mõtleb siiani oma kooli viimastele aastatele õudusvärinatega. Kui ta hakkas tuntust koguma, oldi koolis alguses tema üle uhked aga õige pea asendus see kiusuga nii õpilaste kui ka osade õpilaste poolt.

Kuidas Elisat koolis grilliti? Milliste mälestustega vaatab ta tagasi kohtumisele oma elukaaslase Indrek Rahumaaga? Kuidas suhtub Elisa ise sellesse, et tema ema ja elukaaslane Indrek on sündinud ühel päeval ja aastal? Kas Elisa mõtleb juba ka pisiperele? Kuidas juhtus, et Indrek Rahumaa lapse emast Heti Tulvest ja Elisast said head sõbrannad? Mida Elisa Heti juures eriti hindab? Kuidas Elisat aitas terapeudi juures käimine ja mida ta sellest õppis? Miks otsustas ta üle pika aja tulla välja eestikeelse lauluga? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.