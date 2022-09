RANNAVÄLJAANNE: Superstaarisaate kaadri eest kaadritaha koos Jennifer Coheniga

Kuna mõlemad neiud õpivad ka Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM), asuvad kaastudengid episoodi teises pooles arutama teemal, et miks nende instituut on parim koht õppimiseks terves Tallinna Ülikoolis. Rannaväli selgitab, et tema usk BFM-i tuleb läbi isikliku kogemuse. „BFM annabki tehnilise poole pealt kõik oma võimekusest. Nii ajakirjanikele kui teistele erialadele õpetatakse montaaži, telekaamerate käsitlust, stuudio saadete tegemist jne. Üldse see produktsiooni pool on meil paremini esindatud kui teistel koolidel.“