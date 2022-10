KUULA | Just see on „Villa“ taustalugu! Andrei Zevakin avaldas koos An-Marleniga selle aasta hiti „Valikud“

Andrei ja An-Marlen kohtusid esimest korda kaheksa aastat tagasi

„Andrei kirjutas mulle coveri tegemise asjus, kui ta neid veel aktiivselt tegi. Tol ajal kirjutasime tegelikult veel ühe loo, mis kunagi ilmavalgust ei näinud, aga nüüd, kaheksa aastat hiljem tuli koos kirjutamise idee üsna orgaaniliselt,“ meenutab lauljanna.

Lugu „Valikud“ sündis muusikute ühisest stuudio sessioonist. „See on minu jaoks ilmselt üks kõige kiiremini kulgenud loo kirjutamise protsesse, mis on toimunud kellegagi teisega koos. Mulle tundub, et muusikaliselt me kuidagi täpselt täiendasime teineteist, tänu millele kirjutada oli väga lihtne ja loomulik,“ lisab An-Marlen.

„Meil on väga sujuv koostöö An-Marleniga - kõik, mis me teeme ja kui stuudiosse läheme, tuleb kiirelt, loomulikult ja enamasti on kõik demod juba bängerid,“ naerab Andrei.

Kontseptsioon loodi sõna „valikud“ ümber

„Valikud“ räägib sellest, et elus tuleb kogu aeg valikuid teha - olgu need siis kerged või rasked, aga kokkuvõttes me neid langetama peame - teeme seda ju iseendale,“ täpsustab An-Marlen.

„Tõesti, kontseptsiooni lõime sõna „valikud“ ümber,“ ütleb Andrei ja lisab: „Arvestades endagi elu, siis alati on mingisuguseid raskemaid hetki, kergemaid hetki, aga nagu loos ütlebki, läheb kõik nii, nagu peab.“

Muusikavideo filmiti Itaalias romantilise Como järve ääres

Muusikavideo loovjuht on Reino Kuber ja tegevprodutsent Tarmo Tsernjavski ning see filmiti Itaalias, Como järve ääres. „Kaameramees jäi päev enne võttele minekut koroonasse, mis tegi meie elu keerulisemaks, sest pidime kõik asjad ülikiiresti ümber mängima. Hiljem tuli kaasa filmima Erik Nivazov, kellega väga palju vaatasime kohapeal, mis saama hakkab. Õnneks muretsemiseks polnud põhjust, kuna keskkond on nii idülliline ja ilus, et teadsin, et muusikavideo tuleb suurepärane,“ räägib An-Marlen.