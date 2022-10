Võimas! Ilmar Raagi kogupere fantaasiafilm „Erik Kivisüda“ jõuab maailma esilinastuseni

Poolas Poznanis tänavu juba 40. korda toimuval rahvusvahelisel laste- ja noorefilmide festivalil ALE Kino esitlevad filmi režissöör Ilmar Raag ning peaosalised Herman Avandi ja Florin Gussak. Filmi esilinastus on pühapäeval, 2. oktoobril. Juba paari nädala pärast, 16. oktoobril linastub „Erik Kivisüda“ Luksemburgis peetaval Kesk- ja Ida-Euroopa filmide festivalil CINEAST. Film on valitud ka novembris toimuva PÖFFi laste- ja noortefilmide alafestivali Just Film võistlusprogrammi, Eesti kinodes näeb filmi alates 9. detsembrist.



„Mul on tohutult hea meel, et üks väga pikk teekond on edukalt lõpule jõudnud ning film saab nüüd oma elu elama hakata,“ rääkis filmi produtsent Riina Sildos. Filmi eelarve on 4 miljonit eurot, mis teeb sellest Eesti läbi aegade kõige kallima mängufilmi, mis valmis kuue maa, Eesti, Luksemburgi, Ukraina, Leedu, Läti ja Soome koostöös. „Tegemist oli tehniliselt ääretult keeruka projektiga, filmivõtted toimusid erinevates riikides, lisaks pakkus see põneva ja väga suure väljakutse ka eriefektide meeskondadele. Loodan, et „Erik Kivisüda“ pakub palju rõõmu, seiklusi ja mõtteainet nii lastele kui ka nende vanematele,“ lisas Sildos.



Eriefektidega vürtsitatud fantaasiafilmis mängivad Herman Avandi, Florin Gussak, Juhan Ulfsak, Laura Peterson-Aardam, Elina Purde, Hendrik Toompere jr, Jules Werner, Kristjan Sarv, Renars Kaupers, Nero Urke, Anti Reinthal jt.



Filmi loovmeeskond koosneb oma ala tõelistest tippudest ja rahvusvaheliselt tunnustatud tegijatest. Stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis („Kupee nr 6“, „Teesklejad“) , operaatorid Tuomo Hutri („Vehkleja“, Soome) ja Ivar Taim („Roosa kampsun“, „Fred Jüssi. Olemise ilu“), kunstnik Kari Kankaanpää („Kupee nr 6“, Soome), kostüümikunstnik Anu Lensment („Sandra saab tööd“, „Kertu“, „Võta või jäta“), heliloojad Kipras Masanauskas („Santa“, Leedu) ja Renars Kaupers (laulud, Läti), helirežissöör Vladimir Golovnitski („Teesklejad“, Sergei Loznitsa filmid, Leedu), grimmikunstnik Frédo Roeser („Tüdruk pärlkõrvarõngaga“, Luksemburg) ja monteerija Felix Sorger (Luksemburg).



Filmi produtsent on Riina Sildos (Amrion OÜ), kaasprodutsendid Adrien Chef ja Paul Thiltges (Paul Thiltges Distributions, Luksemburg), Uljana Kim (Uljana Kim Studios, Leedu), Vitaliy Sheremetiev (Esse Production House, Ukraina), Alexy Bardi ja Helen Vinogradov (Helsinki-filmi Oy, Soome) ja Roberts Vinovskis (Locomotive Productions, Läti).



Filmi valmimist toetasid Film Fund Luxembourg, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Leedu Filmikeskus, Ukraina Riiklik Filmiagentuur, Soome Filmi Instituut, Läti Rahvuslik Filmikeskus, Eesti kultuuriministeerium, Viru Filmifond ja Creative Europe.