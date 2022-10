ARVUSTUS | Suurimate arvustajate enda tõehetk

Kaks ja pool aastat tagasi hakkas Andrei Zevakin võtma ette erinevaid telesaateid, nende seas peamiselt realityteid, ning neid halastamatult enda Youtube'i kanalil arvustama. Nüüd on saabunud kätte tema enda tõehetk.

Kogu „Villa“ ümber tekkinud haip on kestnud juba mitu kuud. Ka mul endal pole viimase kahe nädala jooksul olnud ühtegi vestlust, mis kuidagi selle saateni ei oleks jõudnud. Promo oskavad Zevakin, Robin Valting ja ülejäänud meeskond teha. Samuti ei olnud enne vaatamist ju küsimustki selles, kas „Villa“ on tehniliselt kvaliteetne saade. Kuid tõsielusaate kõige tähtsamad koostisosad on osalised ja draama. Vaataja ootab realityst armumisi, pisaraid, tundeid, seksi... Ehk sisuliselt vastandit „Õnne 13-le“.