85-aastane Voldemar Kuslap: kummardan oma vanemate ees neilt saadud geenide eest

„Et ma olen sellises vormis, kummardan oma vanemate ees neilt saadud geenide eest ja kindlasti on siin suur roll ka soovil liikuda.

Mööda treppe ma enam vilistades ei jookse, vaid kasutan lifti, aga üldiselt proovin liikuda - hommikused metsajooksud on asendunud kepikõnniga. See on vokaalse, füüsilise ja ka vaimse vormisoleku üks põhisaladus,“ avaldab Voldemar oma elujõu hoidmise nipi.