Draama Taani kuninglikus perekonnas jätkub: kuninganna poeg puhkes intervjuu ajal nutma

Nimelt elavad Joachim ja tema abikaasa printsess Marie Prantsusmaal. Üks kohalik naine oli intervjuu ajal kuninglikust paarist möödunud ja neile eelmisel nädalal arenenud sündmusi kommenteerinud. „Minu silmis on nad alati printsid ja printsessid,“ ütles naine ja viitas Joachimi ja Marie neljale lapsele. Paar oli naise öeldust niivõrd liigutatud olnud, et neil voolas pisaraid silmist.

Taani kuninglik õukond saatis välja ka kuninganna otsust selgitava pressiteate, kus seisis, et monarh tahab oma lapselaste elu kergemaks teha. „Oma otsusega loodab kuninganna, et tema neli lapselast saavad kujundada oma elu rohkem vabamalt ilma eriliste kohustusteta, mida ametlik tiitel endaga kaasa tooks,“ seisis pressiteates.

Kuninganna Margrethe otsuse järgi kutsutakse prints Nikolaid, prints Felixit, printsess Athenat ja prints Henrikut vaid Monpezati krahvideks ja krahvinnadeks. Otsus mõjutab ka nende lapsi. Prints Nikolai on oma vanaema tõttu isegi šokis. „Mu terve perekond, koos minuga, on kogu olukorra pärast äärmiselt kurb. Nagu mu vanemad ütlesid, me oleme šokis otsuse tõttu ja selle pärast, kui kiiresti see kõik toimus,“ ütles Nikolai intervjuus väljaandele Extrabladet.