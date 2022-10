Kuninglikud fännid on pahased: Elizabeth II haua külastamise eest tuleb välja käia suur summa

Kuninglikud fännid on piletihinna tõttu oma pahameelt avaldanud Twitteris. „Kuninglik perekond on paras varas. Te peate maksma 28,5 naela, et näha kuninganna viimset puhkepaika,“ sõnas üks pahane fänn sotsiaalmeedias. „See ei pruugi olla tema viimne puhkepaik. Kui see koht populaarseks muutub, siis viiakse see tuurile,“ tegi teine kuningliku pere toetaja nalja. Mõned fännid avaldasid Twitteris imestust, et miks peab sellise asja eest üldse raha maksma, ning teiste arvates on hind praeguse elukalliduse kriisi ajal liiga suur.