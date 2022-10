Jalgpallur Gerard Pique ja tema uue kallima vahel on tekkinud esimesed pinged

Pique ja Shakira lahkuminek on juba suvest saati meediale huvi pakkunud. Eriti suurt tähelepanu pööratakse endiste kaasade kohtumistele, kus koos advokaatidega arutatakse seda, kas Shakira ja Pique kahe lapse Milani ja Sasha hooldusõiguse saab lauljanna või vutitäht. Mäletatavasti soovib Shakira minna poistega Ameerikasse elama, et seal oma karjääri edendada, kuid Pique soovib, et lapsed jääksid temaga Hispaaniasse.

Pärast seda, kui tuli avalikuks, et Pique südame on võitnud 23-aastane kaunitar Clara Chia Marti, on naine samuti olnud meedia tähelepanu all. Martit on märgatud mitmel romantilisel reisil koos Piquega ning meedia on mõlemalt soovinud olukorra kohta kommentaari. Meedia tähelepanu on aga tekitanud värske paari vahel pingeid, vahendab Marca.