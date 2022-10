KUULA JA VÕRDLE | Ed Sheeran kaevati plagiaadi süüdistusega kohtusse

Aastaid kestnud autoriõiguste vaidlus puudutab muusik Marvin Gaye pala „Let's Get It On“ , mille kopeerimises Sheeranit süüdistatakse.

Popstaari advokaadid väidavad aga, et Sheerani ja Gaye laulude elemendid ei ole piisavalt ainulaadsed, et neid autoriõigustega kaitsta. Advokaadid tõid näiteid ka teistest paladest, kus on sarnaseid elemente kasutatud.

Kohtunik Louis Stanton tegi ettepaneku, et juhtum tuleks otsustada žürii ees. Ta põhjendas otsust muu hulgas sellega, et muusikaeksperdid on lugude sarnasuse osas eriarvamusel. Kohtuprotsess toimub New Yorgis Manhattanis. Kuupäev pole veel selgunud.

Tänavu aprillis võitis Sheeran autoriõiguste vaidluse oma laulu „Shape of You“ üle. Lauljat süüdistati toona Sami Switchi 2015. aasta laulu „Oh Why“ kopeerimises.

Hagi laulu „Thinking Out Loud“ kohta esitati 2018. aastal. Structured Asset Sales nõuab Sheeranilt 100 miljonit dollarit valuraha. Firma väidab, et Sheerani laul kasutab sama meloodiat, rütme, harmooniat, trumme, bassi ja tempot nagu „Let's Get It On“.

Kuula ja võrdle: