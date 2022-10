VIDEO | Jüri Ratase tantsutreener Kristina Tarmet ühistest trennidest: aeg-ajalt tuleb piitsa anda!

Täna toimus TV3 sügise suurima saate „Tantsud tähtedega“ meeleolukas esitlus tantsijate treeningsaalis. Eesti vaatajate ees hakkab jalga keerutama riigikogu esimees Jüri Ratas, kes on treener Kristina Tarmeti käe all kõvasti harjutanud. Tarmet rääkis naljatledes Kroonikale antud intervjuus, et kui Jüril läheb trennis midagi meelest ära, siis tuleb Ratasele piitsa anda. Jüri lisas siia juurde, et see on igati teenitud kriitika.