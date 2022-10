Evelin Samuel-Randvere pere täienes: maakodust tulles haarasime loomakese hoo pealt kaenlasse

„Olime ammu tahtnud võtta teise kassi juurde ja maakodust tulles nii-öelda haarasime loomakese hoo pealt kaenlasse,“ räägib Evelin. „Kui ta algul polnud inimese puudutusega harjunud, siis nüüd poeb öösel meie patjade vahele magama. On sama imelise, rahumeelse loomuga nagu teised meie loomadki. Perenõukogu otsustas pärast kolme päeva nimeotsinguid, et nimeks saab Pintsel. Ainsana ei jäänud sellega rahule tütar Anna Marta, kes nõudis, et oleks Kahvelkass."