Brigitte Susanne Hunt ülesöömisest: kaloraaž läks nii suureks, et kõht venis välja

„Enese rahustamiseks sõin 6 sl mandlivõid või paki juustu. Kaloraaž läks nii suureks, et kõht venis välja. Selle asemel et pingetega tegeleda ja mõelda, mis toimub, hakkasin sööma. See oli väljapääs, põgenemine reaalsusest. Tundsin, et parem süüa kui vanemate või peika peale karjuda,“ ütles Hunt.