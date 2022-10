Julia Roberts suhtest Daniel Moderiga: mul on vedanud, et abiellusin oma hingesugulasega

Kaks Hollywoodi suurt tähte Julia Roberts (54) ja George Clooney (61) on jälle maailma kinoekraanidel. Ka Eestis näidatakse kinodes filmi „Pilet paradiisi“. Kui kunagine põhjalikult tülli ja lahku läinud abielupaar kuuleb oma lapsukese kummalisest abiellumisplaanist eksootilisel Bali saarel, peavad nad koos tõttama kaugele paradiisisaarele. Võite rahulikult kinno minna. Filmi žanriks on märgitud romantiline draama, mis peaks kõigi reeglite järgi ette kuulutama, et lõpp on õnnelik.

Julia Roberts on palju aastaid rõhunud sellele, et ta on küll näitleja, aga kõige tähtsam on talle perekond. „Olen ligi seitseteist aastat abielus olnud. Mul on vedanud, et abiellusin hingesugulasega ja et mul on kolm vapustavat last,“ rääkis Roberts nüüdseks juba kolm aastat tagasi ühes telesaates.