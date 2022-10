VIDEO | „Minna sinna kaheks nädalaks niisama musutama?“ Henri Drell selgitas, miks ta „Villa“ kutse tagasi lükkas

Praeguseks hetkeks on teada, et Drell siiski uude tõsielusaatesse ei läinud, kuid pühapäevasel „Villa“ avapeol oli ta oma sõpru toetamas ning istus korra maha ka Kroonika otsesaates „Mis toimus „Villas“? LIVE“. Uurisime korvpallurilt, et miks ta ikkagi otsustas Valtingu pakkumise tagasi lükata ja palju ta välismaal mängides jõuab üldse kodumaiseid tõsielusaateid jälgida.