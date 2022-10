ARVUSTUS | „Rannamaja“ paneb kahtlema selles, et me tõesti PISA edetabelis esimeste seas oleme

Nagu iga eelnevgi „Rannamaja“ osa, siis algas ka see episood koristamisega. Millegipärast on kolmanda hooaja kõige konstantsemaks storyline'iks saamas see, et keegi käib tualetis number kahte tegemas nii, et jätab pidurdusjäljed vetsu. Juba mitmendat episoodi järjest jahutakse sellest. Mul läheb visuaalselt süda pahaks, kui nad iga kord näitavad klippi sellest, kuidas Kristiina mingil põhjusel vetsu prill-lauda ülipisikese vetsupaberiruuduga puhastab. Kas budgetisse ei mahu muid puhastusvahendeid? Kindaid? Rohkem vetsupaberit?