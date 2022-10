Fännid, rõõmustage! Depeche Mode tuleb augustis Tallinnasse

„Memento Morist“ rääkides ütles Martin Gore: „Alustasime selle projekti kallal tööd pandeemia alguses ja albumi teemad olid sellest ajast otseselt inspireeritud. Pärast Fletchi surma otsustasime jätkata, kuna oleme kindlad, et see on see, mida ta oleks tahtnud, ja see on andnud projektile lisatähenduse.“ Dave Gahan lisas: „Fletchile oleks see album meeldinud. Ootame väga, et saame seda varsti teiega jagada ja me ei jõua ära oodata, et saaksime seda järgmisel aastal teile otse laval esitada.“