Kas Jaagup Tuisk oleks vallalisena „Villasse“ läinud? Laulja arvab, et poleks ühe põhjuse tõttu saatesse saanud

Tuisk paljastas, et nende salajane lemmiksaade on ka peagi Eesti versiooniga alustav „Masterchef“. Samas ei sega noormeest ennast üldse, kui telepilt täiesti puhas pole ehk tema sõnul käivad rannamajasuguste saadete juurde see, et nurgast paistab mikrofoni või toimetaja kõnnib taustalt läbi.