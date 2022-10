FOTOD | „Miks nii morn, printsess?“ Charlene'i nägu Pariisi moenädalal pani netirahva kihama

Kuid sotsiaalmeedias ja kommentaariumites ei spekuleeritud tema riiete üle, vaid kõneainet pakub jätkuvalt Charlene'i näost peegelduv kurbus. On teada, et ta oli terve 2021. aasta avalikkuse silme alt ära, sest toibus seni avaldamata terviseprobleemist. Eelmise aasta sügisel lennutati ta Šveitsis asuvasse rehabilitatsioonikeskusse, kus ta veetis paar kuud.

Pärast pikka tervisepausi pole olnud ühtegi avalikku esinemist, kus Charlene oleks tõeliselt õnnelik tundnud. Nüüd on teda sotsiaalmeedias tituleeritud lausa „kõige õnnetumaks printsessiks“. Twitteris uuritakse temalt: „Miks nii morn, printsess?“. Siiani on nii Monaco vürstikoda kui ka prints Albert ise kinnitanud, et nende suhe on endiselt tugev ning Charlene'i järsk kadumine ei olnud tingitud nende väidetavatest eraelu probleemidest.