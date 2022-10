FOTOD | Sussexi hertsogipaari vastukäik kuninglikule perele: Harry ja Meghan avaldasid endast ise pildid

Prints Harry ja Meghan Markle'i fotot võib pidada vastukäiguks kuninglikule perele, kuna neid polnud kutsutud sündmusele, kus kuninglikust perest pilt tehti. Esmalt küll Harry ja Meghan kutse said, kuid see võeti tagasi – üritus oli mõeldud aktiivselt kuningakoda esindavatele liikmetele, kuid Sussexi hertsogipaar seda enam pole. Harry ja tema abikaasa loobusid kuningliku perekonna heaks töötamisest paar aastat tagasi ja on oma elu koos kahe lapsega sisse seadnud hoopis USA-s.

Üleeile aga avaldasid Harry ja Meghan endast lausa kaks uut pilti. Fotod on tehtud septembris Manchesteris toimunud One Young World kohtumisel, kui linna kogunes noori juhte ja liidreid enam kui 190 riigist. Kohtumine leidis aset 5. septembril ning seega on Harry ja Meghani fotod sel ajal tehtud. Sussexi hertsogipaari pildistas fotograaf Misan Harriman, kes on jäädvustanud mitmeid avaliku elu tegelasi.

Esimesel pildil seisavad Harry ja Meghan kõrvuti, Markle'il on tõsine näoilme, kuid Harry naeratab kergelt kaamerale. Meghanil on seljas punane kostüüm, Harry kannab tumedat ülikonda. Sussexi hertsogipaar hoiab pildil käest kinni.

Teine pilt on aga mustvalge ning paar seisab taaskord kõrvuti. Meghan seisab Harry ees ning mõlemad on kaamera poole küljega. Paar hoiab fotol käest kinni ning kui eelmisel pildil oli Meghanil tõsisem nägu, siis sel fotol on märgata väikest naeratust.

Briti väljaanne Daily Mail võrdleb värskeid fotosid paari 2021. aasta ajakirja Time kaanefotoga. Daily Maili andmetel ei viita aga miski sellele, et Harry ja Meghani fotod avaldati selleks, et juhtida eemale tähelepanu kuningliku perekonna fotolt.