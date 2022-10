KLÕPSUD | Maaliline puhkus: Daniel Levi Viinalass naudib täiel rinnal sooja ilma

Alles septembri lõpus viibis Daniel koos abikaasa Eleri ja kahe tütrega Itaalias perepuhkusel ning nüüd on ta juba Hispaanias. Lummavatelt puhkusefotodelt ei puudu helesinine merevesi ega kaunis loodus.

Kaks päeva tagasi postitatud videos on näha, kuidas Daniel jõuab nii kontserdile kui ka kohaliku meluga tutvuma. Mitmes kaadris on näha tema seltskonda, koos ujutakse nii basseinis kui ka jõutakse vettehüppeid merevette teha. Päikeseloojangute ja kohaliku toidu kõrval vilksab videost läbi ka Eleri Viinalass , kes ühes kaadris kelmika õhumusi kaamerale saadab.

Muusik on Hispaaniast postitanud ka mitmest fotost koosneva pildiseeria, mille avafotol poseerivad Daniel ja Eleri kaamera ees. Mõlemal on ees trendikad päikeseprillid ja paar paistab puhkust nautivast. Järgmistel piltidel keerutab Daniel oma abikaasat kõrgel mäenukil ning näitab kaunist vaadet, mis nende taustale jääb. Viimasel fotol on Daniel koos reisiseltskonnaga muhedalt naeratamas.